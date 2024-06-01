Yunusemre Belediyesi tarafından Temiz Yunusemre, Temiz Çevre Kampanyasının bu haftaki durağı Kent Ormanı oldu. Dünya Çevre Günü Temizlik etkinliği kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Kent Ormanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban şehir dışında olması sebebiyle katılamazken; Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, Özel Kalem Müdürü Seyitali Özmen, CHP İlçe Başkanı Mehmet Arslan, birim müdürleri, Anemon Dağcılık Grubu, Manisa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği, Türk Kızılayı Gönüllüleri ve birçok sivil toplum örgütleri destek verdi. Kent Ormanı’nda başlayan etkinlik Yunus Emre Kültür Parkı’nda sona erdi. 3 saat süren etkinlikte Yunusemreli çevreciler yaklaşık 3 ton çöp topladı.

Editör: Sude Kula