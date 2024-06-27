Muğla'ya bağlı Marmaris ilçesinde belediye, estetik ve halk sağlığı için palmiyelerin bakım çalışmalarına başladı.

Atatürk Caddesi, Hasan Işık Caddesi, merkez sahil boyu, İçmeler sahil ve ara sokaklardaki kaldırımlarda bulunan palmiyeler öncelikle budanmaya başlandı. Gece 02.00 ile sabah 09.00 saatleri arasında gerçekleştirilen bu çalışmalarla belediye ekipleri tüm ağaçları bakımdan geçiriyor.

Marmaris Belediyesi yetkilileri, palmiye ağaçlarının yaz mevsiminde çiçek açtığını ve bu çiçeklerin tozlaşmasıyla alerji sorunu yaşayan vatandaşların rahatsızlık duyduğunu belirtti. Ayrıca çiçeklerin tohuma dönüşmesi sonucunda dökülen tohumların zeminde kayganlık oluşturduğunu ve bu durumun düşmelere neden olabileceğini ifade ettiler. Kuruyan yaprakların da tehlike oluşturduğunu vurgulayan yetkililer, bu nedenle her yıl bu mevsimde palmiye ağaçlarının düzenli olarak budandığını ve bakımdan geçirildiğini açıkladılar.

Marmaris genelindeki palmiye ağaçlarının dönemsel budama çalışmalarının tamamlanmasının ardından, iç bölgelerdeki palmiyelerin de bakımdan geçirileceği bildirildi.