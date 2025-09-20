Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 29 ilde mülkiyetinde bulunan 449 taşınmazı satışa çıkarıyor. Açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek ihaleler, 1-2 Ekim tarihlerinde yapılacak.

29 ilde taşınmaz satışı

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, satışa sunulacak taşınmazlar arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyükşehirlerin yanı sıra Mersin, Muğla, Balıkesir, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da bulunan arsalar da yer alıyor.

İstanbul’da 21, Ankara’da 18, İzmir’de 12, Muğla’da 29 ve Mersin’de 285 taşınmaz satışa çıkacak. Van, Sakarya, Eskişehir ve Osmaniye’de ise birer taşınmaz ihaleye konu olacak.

İhale 1-2 Ekim’de

Taşınmazların satışları için açık artırmalar, 1-2 Ekim tarihlerinde Ankara ve İstanbul’daki salonlarda gerçekleştirilecek. Katılımcılar ayrıca internet üzerinden çevrim içi olarak da ihaleye katılabilecek.

Mersin’deki taşınmazların satışı için ise 2 Ekim’de Hilton SA Konferans Salonu’nda özel bir açık artırma düzenlenecek.

Peşin ve vadeli ödeme seçeneği

İhalede taşınmazlar, alıcıların tercihine göre peşin veya vadeli olarak satılacak. Yüzde 25 peşinat ödeyen alıcılar, kalan tutarı 24 ay vade ile ödeme imkanına sahip olacak.