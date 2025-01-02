Kentsel Dönüşüm Kira Desteği 2025'Te Yükseldi İşte Il Il Yeni Yardım Miktarları!

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Türkiye genelindeki gayrimenkul satış rakamlarını ve 2025’teki kira yardım düzenlemelerini açıkladı.

2024 gayrimenkul satış istatistikleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2024 yılında Türkiye genelinde gayrimenkul sektöründe önemli bir hareketlilik yaşandığını duyurdu. 2024’te yaklaşık 3 milyon 43 bin gayrimenkul satışı gerçekleşti ve bu rakam, 2023 yılına göre yüzde 3 artış gösterdi. En fazla satış ise İstanbul’da 326 bin 737 adet ile gerçekleştirildi. İlçeler bazında ise en yüksek satış rakamı Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinden geldi; 29 bin 437 satış işlemi yapıldı.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, tapu harcı gelirlerinde de önemli bir artış yaşandığını belirtti ve 96 milyar 133 milyon TL’ye ulaşıldığını vurguladı.

Gayrimenkul işlem ücretlerinde artış

2024 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlenmişti. Bu artış, özellikle döner sermaye ücretlerinin yükselmesine neden oldu. İstanbul'da bir gayrimenkul satışında alınan döner sermaye ücreti, 2 bin 466 TL'den 3 bin 549 TL'ye çıktı. Ayrıca, TC kimlik kartı kullanımı artık zorunlu hale getirildi. Bu uygulama, resmi senetlerdeki doğruluğu artırarak işlemlerin güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

2025'te kentsel dönüşüm ve kira yardımları

2025’te kentsel dönüşüm kapsamında uygulanan kira yardımları için yeni rakamlar belirlendi. İstanbul’daki kira yardımı aylık 5 bin 500 TL’den 8 bin TL'ye çıkarıldı. Diğer büyükşehirlerde ise kira destekleri şu şekilde güncellendi:

Ankara, Antalya, Bursa, İzmir: 4 bin 500 TL’den 6 bin 500 TL’ye

Diğer büyükşehirler: 3 bin 750 TL’den 5 bin 500 TL’ye

Diğer iller: 3 bin TL’den 4 bin 500 TL’ye

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS)

1 Ocak 2025 itibarıyla, kiralık taşınmaz ilanlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulamaya alındı. Bu sistem sayesinde yalnızca taşınmaz sahipleri ve yetkilendirilmiş emlak işletmeleri ilan verebilecek. Amaç, sahte ilanların önüne geçmek ve sektörde şeffaflığı artırmak.

Vergi ve istisna düzenlemeleri

2025 yılı itibarıyla emlak vergileri %21,965 oranında artırılacak. Ayrıca, değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 120 bin TL, mesken kira gelirlerinde ise istisna tutarı 47 bin TL olarak belirlendi.

Yeni gelir vergisi dilimlerinde ise 158 bin TL’ye kadar %15, 330 bin TL'ye kadar %20, ve 4,3 milyon TL üzeri gelir için %40 oranında vergi uygulanacak.