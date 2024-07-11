Kentsel Dönüşüm Ofisleri Bayraklı'ya Yeni Bir Soluk Getiriyor

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, ilçenin çehresini değiştirecek kentsel dönüşüm projelerini hızlandırarak, vatandaşların katılımıyla şeffaf bir süreç yürüteceklerini açıkladı. Yeni açılan kentsel dönüşüm ofisleri, vatandaşların talep ve önerilerini almak üzere faaliyete geçti.

Kentsel dönüşüm ofisleri açıldı

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, seçim vaatlerinden biri olan kentsel dönüşüm ofislerini ilçede hizmete açtı. Cengizhan, Nafiz Gürman ve Postacılar Mahallelerinde yer alan ofisler, haftanın üç günü teknik personel tarafından vatandaşlara hizmet verecek. Ayrıca akşamları düzenlenecek halk toplantılarıyla da vatandaşların görüşleri alınacak.

Ofislerin amacı ve hizmet saatleri

Bayraklı Belediyesi'nin yerinde ve kentsel dönüşüm süreçlerini yönetmek amacıyla açtığı ofisler, hafta içi her gün 12.30-17.30 saatleri arasında faaliyet gösterecek. Vatandaşlar, ofislere gelerek kentsel dönüşüm, imar uygulamaları ve inşaat hakları gibi konularda bilgi alabilecek, talep ve önerilerini iletebilecekler.

Başkan Önal'ın açıklamaları

Başkan İrfan Önal, açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentsel dönüşüm sürecini vatandaşların katılımıyla yürüteceklerini belirterek, şeffaf bir şekilde yasanın öngördüğü çerçevede hareket edeceklerini vurguladı. Önal, ilçenin daha modern bir görünüme kavuşması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Kentsel dönüşümde vatandaş katılımı

Vatandaşların istemediği hiçbir planı hayata geçirmeyeceklerini söyleyen Önal, yerel yönetim olarak kentin planlarını yeniden düzenleyerek, vatandaşların daha sağlıklı yaşam alanlarına kavuşmasını sağlamak istediklerini belirtti. Ayrıca kentsel dönüşüm sürecinde uygun kredi imkanları ve destekler sağlanacağını da ekledi.

Başkan Önal, mahallelerde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm ofislerinin ilerleyen zamanlarda daha fazla halk buluşması düzenleyerek vatandaşları bilgilendirmeyi planladıklarını dile getirdi. Ayrıca düşük faizli kredi ve devlet destekleriyle ilgili olarak vatandaşları bilinçlendirme çalışmalarının da süreceğini belirtti.