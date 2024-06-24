Yeni düzenlemelerle birlikte, yıkılmasına yüzde 51 çoğunlukla karar verilen binalar için toplantı şartı kaldırıldı. Bu kapsamda, hak sahiplerine kapı kapı dolaşılarak tebligat yapılması gerekmeyecek. Yıkım kararları binanın bulunduğu yerde 15 gün süreyle ilan edilecek ve e-Devlet üzerinden de bildirim yapılacak. Bu süreçte itiraz yapılmadığı takdirde itirazlar geçersiz sayılacak.

Tahliye Süreleri ve Tebligat Yöntemleri

Tahliye süreleri de yeniden düzenlendi. Riskli bina kararının asıldığı tarihten itibaren en fazla 90 gün içinde tahliye işlemlerinin tamamlanması gerekecek. Önceki uygulamalarda olduğu gibi uzun süreli ikamet adresine tebligat yapılması zorunluluğu kaldırıldı. Artık tebligatlar e-Devlet ve muhtarlık üzerinden yapılacak. Bu da hak sahiplerinin düzenli olarak bu platformları kontrol etmelerini gerektirecek.

Bildirimlerin Takibi

Hukukçular, yüzde 51’in dışında kalan ve toplantı şartı kaldırılan maliklere yönelik önemli uyarılarda bulundu. Eğer şehir dışındaysanız, binaya asılan bildirimi göremezsiniz. Bu nedenle en az 10 günde bir e-Devlet’e girerek bildirimlerinizi kontrol etmelisiniz. e-Devlet’e bakmayanlar, bina yıkılsa bile bu durumu fark edemeyebilirler.