Eda ŞAHİN-Özkan ÖZGER/İSTANBUL, (DHA)-Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım işlemi gerçekleşecek olan binalarda yaşayan mahalleli veda kahvaltısında bir araya geldi. Hak sahipleri davul zurnalar eşliğinde evlerini teslim etti. Bazı hak sahipleri evlerinin duvarlarına ilk balyozu kendileri vurdu.

Merkezefendi Mahallesi Arnavut Mevkii’nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Zeytinburnu Belediyesi tarafından ortak yürütülen çalışmalar neticesinde 482 konut ve 44 ticari birim olmak üzere toplam 526 bağımsız birimin yeniden yapılacağı kentsel dönüşüm öncesi mahalleli bir araya geldi. Yıkımlar başlamadan önce düzenlenen veda kahvaltısında 300’e yakın hak sahibi davul zurnalar eşliğinde evlerini teslim etti.

Kentsel dönüşüm için 20 yıldır bekleyen Merkezefendi Mahallesi Arnavut Mevkii sakinleri, evleri yıkılmadan önce son kez düzenledikleri kahvaltıda Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un da katılımıyla bir araya geldi. Bir yandan mutlu bir yandan buruk hissettiklerini belirten hak sahiplerinin ortak dileği ise kentsel dönüşümün bir an önce bitirilmesi ve mahallelerine kavuşmaları oldu.

“BÖLGEDE TAHLİYELER BAŞLADI”

Konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Burası 50 yılı aşkın bir zaman önce Makedonya'dan gelen hemşerilerimizin yerleştiği bir bölge. Merkezefendi Mahallemizle ilgili 2019 Mart ayında kentsel dönüşüm sürecini başlatmıştık. Toplu Konut İdaresi'yle ilk protokolümüz Mart 2019’da yapıldı ve bir uzlaşma gördü. Çalışma daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na geçti, biz de bir proje önerisiyle geldik. İlk projemiz 3’te 2 çoğunluğu erişemediği için muvafakat alamadı. Sonra proje revize edildi. İkinci projeyi hemşehrilerimize sunduk; bu sefer büyük bir oy çokluğu ile muvafakat aldı. Şu anda bu bölgede tahliyeler başladı. Buradaki komşularımız, hemşehrilerimiz dağılmadan önce son kez bir araya gelmek istedi. Biz aslında onların davetine geldik. Gördüğünüz gibi komşular güle oynaya komşular bir arada son kez kahvaltılarını yapıyorlar” dedi.

“BURASI ESKİ YOĞUNLUKTA YENİDEN YAPILAŞMA İMKANI OLAN BİR YER DEĞİLDİ”

Arısoy, sözlerine şöyle devam etti:

“Tahliyeler gerçekleştikten sonra riskli yapılar tahliye edilecek ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüzce yeni konutlar yapılacak. Burası Zeytinburnun’da kendiliğinden dönüşme imkanı olmayan bir yer olduğu için ayrı bir önem teşkil ediyordu. Merkezefendi Mahallesi, Kültür Vadisi Sur Koruma Bandı’nda imar planı olduğu için aynı bölgede ve aynı yoğunlukta yeniden yapılaşma imkanı olan bir yer değildi. Yani gördüğünüz yapı stoğunu yeni durumda muhafaza etme imkanı yoktu. Bu yüzden Zeytinburnu Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'yla ek bir arsa tahsis edildi; mevcut bölgede 46 bin 825 metrekare olan proje alanı yeni durumda 70 bin 784 metrekareye çıkıyor. Ancak bu şekilde mevcut konutlara sığdırabiliyoruz. O bakımdan Zeytinburnu'muzda kendiliğinden ve yerinde dönüşümün imkanı olmayan son bölgenin dönüşüm başlangıcını bugün yapmış oluyoruz.”

“TAMAMEN TAHLİYE EDİLEN BİNALARI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTADAN İTİBAREN YIKMAYA BAŞLIYORUZ”

Arısoy, “6 Şubat büyük deprem felaketinden sonra yapıların depreme dayanıklı hale gelmesi çok önemli olduğu için bugün düzenlenen kahvaltı şenliği, Zeytinburnu'muz ve İstanbul'umuz için hayırlı olsun. Mevcut durumda 440 bağımsız birim var ve bunun 334’ü konut, 106’si iş yeri idi. Yeni projede ise 482 konut ve 44 ticari birim olmak üzere toplam bağımsız birim sayısı 526’ya çıkıyor. Biraz önce de söylediğim gibi tahliyelerin yapılmasından sonra üst yapılar yıkılacak ve yeni proje başlayacak. İnşallah güle oynaya, davul zurnayla komşularımızın yeni ve güvenli evlerine kavuştuklarını görmek nasip olur. Komşularımız, herhangi bir bina yıkılmadan önce son kez bir araya gelmeyi kendileri istediler. Bütün organizasyonda kendilerine ait. Tamamen tahliye edilen binaları önümüzdeki haftadan itibaren yıkmaya başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“BU MAHALLEDE 60 SENEDİR OTURUYORUM”

78 yaşında olan ve tüm çocukluğunu Merkezefendi Mahallesi'nde geçirdiğini söyleyen Cezmi Vardar ise “Bu mahallede aşağı yukarı 60 senedir oturuyorum ve burada 60 yıllık emeğim var. Buradan ayrıldığımıza çok üzgünüz, kolay değil bunca sene buradaydık. Yeniden yapılanma herhalde 2-3 sene sürecek. Bizler de kendi evimiz varken kiraya giderek biraz mağdur olmuş olduk ama diyecek bir şey yok. İnşallah bir an önce evimize kavuşuruz” dedi.

“BURADA DOĞDUK, BURADA YAŞAYACAĞIZ VE BURADA DA ÖLMEK İSTİYORUZ”

Mahallede büyüdüğünü belirten Recep Döner de “Merkezefendi Mahallesi Arnavut mevkii sakinlerindeniz. Doğma büyüme buralıyız. Ben 15 yaşındayken bu ev yapıldı, bir arka sokaktaki evde doğmuştum. Evlerimiz eskidiği için kentsel dönüşüme ihtiyacımız vardı bu yüzden devletimize ve belediyemize teşekkür ediyoruz. Mahalle konseptinde kalmak istiyoruz ve bu isteğimizi söyledik. Onlar da kabul ettiler, ardından TOKİ'yle anlaştık. Güzel bir şey olmasını bekliyoruz. Burayı seviyor ve burada kalmak ve mahalle kültürünü yaşatmak istiyrouz. Bize Arnavut diyorlar ama biz Makedonya Türk’üyüz, Türk’üz. Burada doğduk, burada yaşayacağız ve burada da ölmek istiyoruz. Burası saklı bir cennet” şeklinde konuştu.