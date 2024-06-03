Erzurum Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, İYİ Parti'den istifa ederek bağımsız olarak devam etme kararı aldı. Parti içindeki uyum sorunları bu kararı etkiledi.

Yerel seçimlerde İYİ Parti’den Erzurum Horasan Belediye Başkanı seçilen Hayrettin Özdemir, parti içindeki uyumsuzluklar nedeniyle istifa etti. Ankara’ya giderek istifasını sunan Özdemir, bağımsız olarak görevine devam edeceğini açıkladı.

Hayrettin Özdemir’in istifasının ardında, parti teşkilatlarıyla yaşadığı uyum sorunlarının olduğu iddia ediliyor. Özdemir, seçimlerin ardından geçen süreçte parti yönetimi ile çeşitli konularda anlaşmazlıklar yaşadı. Özellikle yerel yönetim politikaları ve belediye hizmetleri konularında yaşanan bu anlaşmazlıklar, Özdemir’in istifa kararında etkili oldu.

Ankara’da Sürpriz İstifa

Ankara’ya giderek istifasını İYİ Parti Genel Merkezi’ne sunan Özdemir, bu kararını ani bir şekilde kamuoyuna duyurdu. Partinin genel merkezinde yapılan görüşmeler sonucunda istifasını resmileştiren Özdemir, bundan sonraki süreçte Horasan Belediye Başkanlığı görevine bağımsız olarak devam etmeyi düşündüğünü belirtti.

Bağımsız Olarak Devam Edecek

Hayrettin Özdemir, istifasının ardından yaptığı açıklamada, “Belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim. İlçemiz için en iyi hizmeti vermek adına çalışmalarıma ara vermeden devam edeceğim,” dedi. Özdemir’in bu kararı, Horasan halkı tarafından dikkatle izleniyor.

İYİ Parti'de İstifa Krizi Devam Ediyor

İYİ Parti, son yerel seçimlerin ardından genel başkan değişikliğine gitmiş ve parti içinde çeşitli değişimler yaşanmıştı. Bu süreçte parti içindeki uyumsuzluklar ve bazı yerel teşkilatlar ile belediye başkanları arasındaki anlaşmazlıklar gündeme gelmişti.