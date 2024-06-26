Başkent Nairobi’de göstericiler parlamentoyu bastı, olaylarda 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kenya’da vergi artışını öngören yasa tasarısının parlamentoda kabul edilmesinin ardından, ülke genelinde protestolar patlak verdi. Başkent Nairobi başta olmak üzere birçok şehirde binlerce kişi sokaklara dökülerek yüksek vergilere karşı tepkilerini dile getirdi.

Parlamento binası basıldı

Nairobi’deki göstericiler, polisin kurduğu barikatları aşarak parlamento binasına girdi. Öfkeli kalabalık, binanın bir kısmını ve girişte bulunan güvenlik güçlerine ait bir aracı ateşe verdi. Bazı milletvekilleri tünellerden kaçarken, protestocular tasarıya karşı oy kullanan muhalif milletvekillerinin binadan çıkmasına izin verdi.

Polis müdahalesi ve can kaybı

Yerel kaynaklara göre, protestolara müdahale eden polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyun yanı sıra gerçek mermi kullandı. Çatışmalarda onlarca kişi yaralanırken, en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti.

Protestoların ardındaki nedenler

Kenya halkı, artan vergi yükünün yaşam koşullarını daha da zorlaştıracağını savunarak, hükümetin bu politikasına karşı çıkıyor. Protestolar, halkın ekonomik koşullara karşı duyduğu memnuniyetsizliği gözler önüne sererken, hükümetin vergi politikasının sosyal ve ekonomik etkileri tartışma konusu oldu.