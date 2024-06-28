Son dönemde kripto para borsalarında yaşanan siber saldırılar; şirketler ve kullanıcılar arasında “hesap detayı” anlaşmazlıklarına yol açtı. TÜRKKEP’e göre; güvenli, yasal ve hukuki delil niteliği taşıyan KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) sistemi, banka hesap cüzdanı gibi kullanılarak finans şirketleri ve kullanıcılar arasında yaşanan anlaşmazlıkların çözümüdür.İSTANBUL (İGFA) - Son dönemde kripto para borsaları maruz kaldıkları siber saldırılarla gündeme geliyor. Yapılan kontrol dışı çekimler; müşterileri varlıklarının güvenliğini tehdit ederken, şirketleri de şeffaflık ve güvenilirlik gibi konularda zor duruma düşürüyor. Saldırılar sonrasında şirketler her ne kadar kullanıcılarını korumaya ve mağduriyetlerini gidermeye çalışsalar da müşteri varlıklarının kur hesaplamaları ve hesap kayıtlarının doğruluğunun ispatı gibi süreçler taraflar arasında anlaşmazlığa neden oluyor.

Geleneksel bankacılık sisteminde müşteri mevduatlarındaki varlıklar hesap cüzdanlarıyla ispatlanabiliyor. Müşterilerin para yatırma ve para çekme gibi tüm hesap hareketleri bu cüzdan sayesinde kayıt altına alınıyor. Bu sayede hesap cüzdanı; usulsüzlüklerin ve hataların hukuki olarak belgelenebilmesini sağlıyor. Kripto para borsaları, fintech şirketleri ve online ödeme sistemlerinde ise hesap cüzdanı gibi bir sistem bulunmuyor.

KEP İLE MAKSİMUM VERİ GÜVENLİĞİ

Siber saldırı mağduriyetlerini gidermenin yanı sıra KEP; kripto para borsaları, fintech şirketleri ve müşterileri için ciddi avantajlar da sağlıyor. Bunların başında ise veri güvenliği geliyor. Kapalı devre bir sistemle çalışan KEP, uçtan uca şifreli bir resmi iletişim olanağı sunduğu için kullanıcılarına maksimum veri güvenliği sağlıyor. Kripto para borsaları ve fintech şirketleri; müşteri hesap hareketlerini karşı tarafa KEP’le ilettiklerinde o gönderinin KEP hizmet sağlayıcı kuruluş da dahil olmak üzere üçüncü taraflarca asla görülmediğini ve değiştirilmediğini garanti etmiş oluyor.

Bu da KEP kullanıcılarının her türlü resmi evrak iletişimini güvenli hale getiriyor. Standart e-posta platformları bu garantiyi sunamadıkları için 0 veri güvenliği de sağlayamıyor.

Standart e-posta platformlarının birçoğu verilerini yurt dışında tutuyor. Bu nedenle dijital hesap ekstresi/cüzdanı gönderiminin standart e-posta ile yapılması, KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) tarafında sorunlara neden olabiliyor. KEP Hizmet Sağlayıcılar ise tüm verileri mevzuata tabi olarak güvenli bir şekilde yurt içinde tuttukları için KEP üzerinden yapılan gönderiler KVKK ihlallerinin önüne geçmiş oluyor.

KEP sisteminin finans teknolojileri sektörü için önemine vurgu yapan TÜRKKEP Genel Müdürü Olcay Yıldız, finans teknolojileri sektöründe son dönemde yaşanan güvenlik sorunlarının maalesef ciddi endişelere yol açtığına dikkati çekti. Siber saldırılar sonucu şirketler maddi olarak büyük zarar görürken, yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle kullanıcıların sektöre olan güvenini de zedelediğine dikkati çekerek, "Biz TÜRKKEP olarak hem şirketlerin hem de kullanıcılarının KEP’leşmesinin bu güven sorununu ortadan kaldırabileceğini düşünüyoruz. Tamamen kapalı devre bir sistemi içerisinde barındıran KEP ile fintech şirketleri, tıpkı bir bankanın kullanıcılarına ekstre göndermesi gibi belli periyotlarda kullanıcılarına hesap hareketleriyle ilgili bilgileri gönderebilir. Bu sayede şirketler hesap kayıtlarındaki her türlü hareketi resmi olarak karşı tarafa tebliğ ederken, müşterilerin de elinde yaptıkları işlemleri ispatlayabileceği, banka hesap cüzdanı gibi resmi bir delil olabilir. Tüm bu parametrelere baktığımızda KEP kullanımının sektördeki güvenliği ve şeffaflığı maksimum seviyeye çıkaracağını söylemek hiç de yanlış olmaz. Özellikle kripto para borsaları ve online ödeme sistemleri gibi hızla büyüyen alanlarda KEP kullanımını teşvik etmek tüm sektör oyuncuları için önemli bir adım olacaktır. Biz TÜRKKEP olarak sektöre özel çözümler geliştirmeye ve ülkemizin her alanında güvenli resmi iletişim imkânı sağlamaya kararlılıkla devam ediyoruz. Finans teknolojileri sektörünün paydaşlarını ve tüm kullanıcılarını TÜRKKEP’le KEP’leşmeye davet ediyorum” diye konuştu.