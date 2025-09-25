Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada, hafriyat çalışması sırasında uçuruma yuvarlanan kepçenin operatörü Mehmet Ülker hayatını kaybetti.
Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Şirinyer Mahallesi Kıran Yayla mevkisinde, hafriyat çalışması sırasında Mehmet Ülker’in kullandığı kepçe, kontrolünü kaybederek uçuruma yuvarlandı. Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.
Sağlık ekipleri müdahale etti
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, operatör Mehmet Ülker'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ülker'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. Kepçenin nasıl uçuruma yuvarlandığı ve kazanın detaylarıyla ilgili araştırmalar sürüyor.