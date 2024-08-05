Kepez Beldesi’nde, Temmuz ayında Kepez Belediyesi ve Çanakkale Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen yaz kursları sona erdi. Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen gitar, piyano, İngilizce, satranç ve jimnastik eğitimleri tamamlanarak coşkulu bir veda etkinliğiyle noktalandı.

Eğitim süreci ve veda etkinliği

Bir aylık eğitim sürecinin ardından, eğitimlerin son gününde öğretmenler, öğrenciler, veliler ve kültür sanat merkezi ekibi bir araya geldi. Veda gösterisi ve piknik düzenlendi. Öğrenciler, eğitim süresince kazandıkları becerileri sergileyerek izleyicileri ve öğretmenlerini mutlu etti.

Öğrenci başarıları ve velilerin memnuniyeti

Öğrencilerin gösterdiği gelişim ve başarı, veliler tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Öğretmenler ise öğrencilerin azmi ve öğrenme isteğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yaz kurslarının başarılı bir şekilde tamamlanması, katılımcılar için unutulmaz anılarla son buldu.

Etkinlik, bir piknikle sona erdi. Katılımcılar, bir aylık eğitim sürecinin ardından keyifli anlar yaşadı ve yaz kurslarını mutlu bir şekilde tamamladı.