Kepez’de Halk Kafe’nin yanında yer alan Cüneyt Arkın Üreten Kadın stantları, bahar aylarında kurulmuş ve vatandaşlara hizmet vermeye başlamıştı. Yaz aylarının yaşandığı bu günlerde ise stantlar, özellikle akşam saatlerinde büyük bir hareketlilikle dolup taşıyor. Öğle saatlerine doğru açılan bu stantlarda birçok el emeği hediyelik eşya bulmak mümkün.

El emeği ürünler ilgi odağı

Vatandaşlar, sevdiklerine hediye almak için bu stantları tercih ediyor. El emeği göz nuru ürünler, her yaştan insanın ilgisini çekiyor. Bu stantlarda takılardan dekoratif eşyalara kadar pek çok farklı hediye seçeneği bulunuyor. Yaz aylarında gece saat 12’ye kadar açık olan stantlar, yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktası haline geldi.

Cüneyt Arkın Üreten Kadın stantları, kadınların el emeği ürünlerini sergileyip satmalarına olanak tanıyarak ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına destek oluyor. Kepez Belediyesi'nin bu girişimi, hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de kadınların üretim süreçlerine aktif olarak katılmalarını teşvik ediyor.