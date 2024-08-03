India Today'in haberine göre, Kerala eyaleti yetkilileri, son durum hakkında önemli bir açıklama yaptı. Şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında can kaybının 358’e yükseldiğini belirten yetkililer, beşinci gününe giren arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Ekipler, afetten etkilenen bölgelerde hâlâ 200'den fazla kayıp kişinin bulunmadığını değerlendiriyor.

Hindistan ordusu, enkaz altındaki kişilerin bulunmasına yardımcı olmak amacıyla bölgeye arama radarları gönderdi. Ayrıca, bölgeye 1 Ağustos'ta 1500 askerin konuşlandırıldığı duyuruldu.

Kongre Partisi Milletvekili Shashi Tharoor, yaşanan felaketin büyüklüğüne dikkat çekerek, Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah’a ulusal felaket ilan edilmesi için mektup yazdığını bildirdi.

30 Temmuz’da başlayan şiddetli yağışlar, Kerala'da büyük bir felakete yol açmış, altyapı ve yollar ciddi şekilde hasar görmüş, Chooralmala köyündeki 200'den fazla ev yıkılmıştı. Başbakan Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dualarım yaralılar ve sevdiklerini kaybeden herkesle” ifadelerini kullanarak destek ve başsağlığı diledi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi, afetin etkili olduğu bölgelerde birkaç gün içinde daha fazla yağış olacağı uyarısında bulundu. Eyalette şu ana kadar 8 bin 300'den fazla kişi yardım kamplarına tahliye edildi. Yetkililer, Kerala'nın tarihindeki en büyük doğal afetlerden biriyle karşı karşıya olduklarını belirtiyor.