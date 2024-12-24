Rusya'nın güneyinde, Karadeniz ile Azak Denizi'ni birbirine bağlayan Kerç Boğazı'nda 15 Aralık'ta batmaya başlayan "Volgoneft 212" adlı Rus petrol tankeri, çevre felaketine yol açtı. Tankerin ikiye ayrılmasıyla başlayan petrol sızıntısı, bölgedeki deniz ekosistemine büyük zarar verdi.

Ölümlerin nedeni belli oldu

Delfa Yunus Kurtarma Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Aralık ile 23 Aralık tarihleri arasında Krasnodar'da 19 yunus ölü bulundu. Ölümlerin, tankerin batışı sırasında çevreye yayılan petrol nedeniyle akut zehirlenmeden kaynaklandığı belirtildi.

4 bin tondan fazla petrol sızıntısı

Tankerin batışı ve sonrasında yaşanan çevre felaketi, 4 bin tondan fazla petrolün denize sızmasına neden oldu. Bu büyük sızıntı, Karadeniz'in ve Azak Denizi'nin ekosistemini tehdit ederken, yerel otoriteler ve gönüllüler sahillerdeki petrol temizliği çalışmalarına devam ediyor.