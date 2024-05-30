Galatasaray'ın şampiyonluk sevincini yaşayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun adı transferde sıkça anılmaya başladı. Şampiyonluğun ardından sitem dolu açıklamalarda bulunan Kerem'e LaLiga ve MLS'ten teklifler yağdığı iddia edildi.

Son teklif 15 milyon euro

Hürriyet'in haberine göre, İspanyol ekibi Real Sociedad, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 12 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Bonuslarla birlikte bu rakamın 15 milyon euro'ya kadar çıkabileceği konuşuluyor.

MLS'te de Aktürkoğlu ismi yankılanıyor

Kerem Aktürkoğlu'na ilgi duyan tek takım Real Sociedad değil. MLS ekiplerinin de 25 yaşındaki yıldız futbolcu için devreye girdiği ve Galatasaray'a 14 milyon euro'luk bir teklif sunduğu iddia edildi.

Galatasaray hesabı 20'den açtı

Galatasaray yönetimi, iki yıl daha sözleşmesi bulunan Kerem Aktürkoğlu için 20 milyon euro net bonservis geliri bekliyor. Sarı-kırmızılılar, Kerem'in performansını ve potansiyelini göz önünde bulundurarak bu rakamın altında bir teklifi kabul etmeyecek gibi görünüyor.

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray performansı

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray formasıyla 54 resmi maça çıkarken 15 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcu, özellikle şampiyonluk yarışında kritik goller atarak takımının başarısında önemli rol oynadı.

İddialı bir kadro kuracak

Kerem Aktürkoğlu'na talip olan Real Sociedad, LaLiga'yı 6. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti. İspanyol ekibi Kerem'i kadrosuna katarak gelecek sezon Avrupa'da iddialı bir takım kurmayı hedefliyor.