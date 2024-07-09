Galatasaray’dan ayrılmaya hazırlanan Kerem Aktürkoğlu için Avrupa ekiplerinden ilgi var.Melih KAYACI / HERKES DUYSUN

İSTANBUL (İGFA) - Galatasaray’a geldiği günden buyana verdiği katkılarla takdir toplayan Kerem Aktürkoğlu takımdan ayrılmak için gün sayıyor.

Permier Lig ekiplerinden Nottingham Forest’ın Kerem Aktürkoğlu’na ciddi ilgisi bulunurken ilerleyen günlerde Galatasaray’ın kapısını çalabilir. Geçtiğimiz sezonu 17. sırada tamamlayarak küme düşmekten kurtulan Nottingham Forest, transfer listesinin başına Kerem Aktürkoğlu’nu aldı.

İspanya’dan da talipleri bulunan Kerem için Real Socieadad ekibinin ilgisi olurken İspanyol ekibin, Galatasaray ile önümüzdeki günlerde masaya oturacak.

Bir diğer ilgi ise Arabistan ekibi Al Ahli takımından. Suudi Arabistan ekibi Kerem Aktürkoğlu beklenen bonservisin de üstüne çıkarak oyuncuyu takıma katmanın hesaplarını yapıyor.

Al Ahli’nin önümüzdeki günlerde Galatasaray’a resmi teklif iletmesi bekleniyor.

Kariyerinde 270 maçta forma giyen Kerem Aktürkoğlu, 71 gol, 42 asistlik performans gösterdi.

Kerem, geçtiğimiz sezon 54 resmi maça çıkarken 15 gol, 9 asistlik katkı verdi. Şampiyonlar Ligi’nde de oynayan oyuncu iki Manchester United maçında da gol ile buluşmasını bildi.

Galatasaray kariyerinde 173 maça çıkan Kerem 44 gol, 39 asistle değerini katladı.