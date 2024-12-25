Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica’da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, nişanlandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Benfica’ya transfer olduktan sonra gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken genç yıldız, hayatındaki bu özel anı takipçileriyle paylaştı.
Yunus Akgün yanında yer aldı
Kerem Aktürkoğlu’nun nişan töreninde yakın arkadaşı ve eski takım arkadaşı Yunus Akgün de yer aldı. İkilinin dostluğu, Galatasaray döneminden beri futbol camiasında sık sık gündeme geliyordu.
Sosyal medyada büyük ilgi
Kerem Aktürkoğlu’nun Instagram paylaşımı, futbolseverlerden ve hayranlarından büyük ilgi gördü. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım, tebrik yorumlarıyla dolup taştı.
Kaynak: HABER MERKEZİ