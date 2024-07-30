İzmir’in köklü kulüplerinden Altay’ın altyapısında yetişen Kerem Gül, tüm yaş kategorilerinde oynama şansı yakalamıştı. 2021-2022 sezonu hazırlık döneminde kamp öncesi sağlık kontrolüne giren Gül, kalp rahatsızlığı teşhisi aldı. Doktorlar, futbola devam edemeyeceğini ve devam etmesi halinde büyük sağlık sorunları yaşayabileceğini söyledi. Bu yüzden, futbolcu olma hayallerine veda etmek zorunda kaldı.

Antrenörlük yolculuğu

Futbolu çok seven ve bu alanda kalmak isteyen Kerem Gül, antrenör olarak kariyerine devam etme kararı aldı. Hayalini kurduğu Altay’a yardımcı antrenör olarak geri döndü ve şu anda teknik direktör Gökhan Karaaslan’ın ekibinde maç ve performans antrenörü olarak görev yapıyor.

Antrenörlüğe geçiş süreci

Gül, futbolu bırakma sürecini ve antrenörlüğe geçişini şöyle anlattı: “İki sezon önce 1. Lig sezon başı kampında sağlık kontrolünde kalbimle alakalı bir problem olduğunu öğrendim ve futbolu bırakmak zorunda kaldım. Hocalarım ve yöneticilerimin yardımlarıyla antrenörlüğe başladım. Bu süreçte teknik direktör ve sportif direktör olarak görev yapan Tuna Üzümcü, antrenör olmama önayak oldu. Şu anda Gökhan hocanın ekibinde çalışıyorum.”

Futbola olan sevgisi

Futbolcu olamayacağını öğrenmenin kendisini çok üzdüğünü belirten Kerem Gül, “Futbolu çok seviyorum ve saha içi, saha dışı sürekli izliyordum. Futbolcu olamamak üzücüydü ama altyapıdan itibaren kendimi böyle bir duruma hazırlıyordum. Futbolun içinde kalmak istedim ve antrenör oldum” dedi.

Gelecek hedefleri

Gül, saha içi ve saha dışının heyecanlı olduğunu belirterek, “Saha dışında sorumluluklarımız artıyor. Teknik direktör olmak hedefim. Maç analizi ve oyuncu performansı analizi çok önemli. Şu anda taktiksel olarak her şeyin içinde olup takıma destek olmaya çalışıyorum” dedi. İlerideki hedefleri hakkında da konuşan Gül, “Altay’la en üst ligde ve Avrupa’da maçlara çıkmak istiyorum. Teknik direktör olarak Jürgen Klopp ve Pep Guardiola’yı örnek alıyorum” ifadelerini kullandı.