Konya'nın Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir kereste atölyesinde yangın çıktı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Gümüşlü Sokak üzerinde bulunan bir kereste atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kereste atölyesinin yan tarafında bulunan odun ve keresteler, henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.

Müdahale süreci

Gökyüzünü dumanlar kaplarken, fabrikada çalışan işçilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, çalışanların da yardımı ile yangını kontrol altına alarak söndürdü. İşçiler, alevlerin yanında bulunan sağlam malzemeleri iş makineleri ile başka bir yere taşıdı. İtfaiye ekipleri daha sonra soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. İtfaiye ve polis ekipleri, olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.