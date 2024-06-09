Edinilen bilgilere göre, yangın Ramazan A. ve Fatih A.'ya ait olan kereste fabrikasında meydana geldi. Yangın kısa sürede fabrikayı sardı ve yükselen alevler çevrede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Çevredeki vatandaşların hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekibi güçlükle müdahale etti

Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine ulaşırken, yangına müdahalede bulunmak için sitedeki iş makineleri de seferber edildi. Ancak, tüm çabalara rağmen fabrika kısa sürede alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için güçlükle mücadele etti.

Yangında can kaybı yaşanmazken, kereste fabrikası tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çevreye yayılmasını engellemek için itfaiye ekipleri büyük çaba gösterdi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili olarak polis ekipleri kapsamlı bir inceleme başlattı."