İSTANBUL (AA) - Kerevitaş, 7. Sürdürülebilirlik Raporu'nu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, raporda, "Doğanın Geleceği için Çalışıyoruz", "Paydaşlarımızla Güçleniyoruz" ve "Geleceğe İlham Veriyoruz" odak alanları altında hayata geçirilen projelerle şirketin sürdürülebilirlik vizyonuna ilişkin ayrıntılara yer verildi. 2022'de ilk kez başlatılan bağımsız güvence süreçlerinde, 2023'te veri kapsamı genişletilerek 32 çevresel ve 64 sosyal performans göstergesi için bağımsız güvence alındı.



Hasat aşamasından itibaren tüm süreçlerini gıda kaybını azaltmak üzere tasarlayan Kerevitaş, ürünlerin yıkanması, dondurulması ve paketlenmesi sırasında israfı önlemek amacıyla yürüttüğü "SuperFresh Topraktan Tabağa Sıfır Gıda Kaybı" projesine 2023'te de devam etti.

Proje kapsamında gerçekleştirilen iyileştirme uygulamaları sonucunda Türkiye'de meyve-sebze kategorisinde yüzde 53 olan gıda kaybı ve atığı oranının, tarımsal üretimde yüzde 3'e düşmesi, dağıtım sürecinde ve hane halkı seviyesinde ise kaybın sıfırlanması sağlandı. Proje kapsamında sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda çiftçilere 420 saat eğitim verildi.

Su kaynaklarının verimli kullanımına da stratejik öncelikleri arasında yer veren Kerevitaş'ta tüm değer zincirinin bu alandaki pozitif etkisini artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Tatlı mısır ekilen alanlarda damla sulama yönteminin yaygınlaştırılması için sözleşmeli çiftçilere sağlanan damla sulama desteğiyle 2023'te 4,5 milyon ton su ve 3,4 milyon kilovatsaat (kWh) elektrik tasarrufu elde edildi. Kerevitaş'ta ambalaj azaltımı projeleriyle de 86 ton plastik tasarrufu gerçekleşti.

- AR-GE ve inovasyon yatırımları devam ediyor

AR-GE ve inovasyon stratejisi doğrultusunda, sağlıklı fonksiyonel özellikte yeni ürünlerin geliştirilmesi, atıkların değerlendirilmesi, plastik kullanımı, karbon ve su ayak izlerinin azaltılması konularında paydaşlarla işbirlikleri geliştirilmeye devam ederken SuperFresh, 2023'te 40'a yakın ürün tanıtımıyla liderliğini perçinledi.



Kerevitaş, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle 2022'de başlattığı "Tarımın Kadın Yıldızlar" projesiyle sözleşmeli kadın çiftçilerle işbirliğine devam ediyor. 3 yılda desteklenen kadın çiftçi oranının yüzde 100 artırılması hedefine 1 yılda ulaşılan projede kadın üreticilerden gerçekleştirilen ürün alımlarıyla 35 milyon lira tutarında değer yaratıldı ve kadın çiftçi sayısı 2023'te 2,5 kat arttı.

Projenin kadın çiftçilerin hayatındaki dönüştürücü rolünü tespit etmek ve öncelikli gelişim fırsatlarını belirlemek amacıyla geçen yıl gerçekleştirilen araştırmanın çıktıları baz alınarak, projenin yeni dönemi sosyal etkiyi güçlendirecek şekilde yeniden kurgulandı.

Tarımın Kadın Yıldızları'nda gelecek dönemde onarıcı tarım uygulamaları ve verimlilik odaklı eğitimler başta olmak üzere kadın çiftçilerin üretimlerine ve gelişimlerine katma değer sağlayacak pek çok program hayata geçirilecek.



2050 Net Sıfır hedefi çerçevesinde karbon emisyonunu azaltmak adına gerçekleştirilen projeler sayesinde kapsam 1 sera gazı emisyonlarında yüzde 10 azaltım sağlanarak yıllık 2 bin 923 MWh enerji, 3,4 milyon liranın üzerinde finansal tasarruf elde edildi.

- "Yüzde 96'ya ulaşan yerel tedarikçi oranımızla yerel kalkınmayı destekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kerevitaş Üst Yöneticisi (CEO) Mert Altınkılınç, teknoloji ve inovasyonun gücünden faydalanarak sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Altınkılınç, sorumlu üretim anlayışıyla gıdanın sürdürülebilirliğini sağlamayı en büyük öncelikleri olarak gördüklerinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Buna yönelik olarak gıda israfının önlenmesi, atık yönetimi, gıda güvenliği, kaynakların verimli kullanımı, sürdürülebilir ham madde tedariği gibi konulara odaklanırken en önemli paydaşlarımız olan çiftçilerimizle onarıcı tarım uygulamaları konusunda birlikte çalışıyoruz. Yüzde 96'ya ulaşan yerel tedarikçi oranımızla yerel kalkınmayı destekliyoruz. Kerevitaş olarak önümüzdeki dönemde karbonsuzlaşma yolculuğumuza devam ederken, sosyal sürdürülebilirlik alanında da dönüştürücü etkimizi pekiştirecek projeler geliştirmeyi sürdüreceğiz. Her zaman olduğu gibi taahhütlerimizin ötesine geçen somut adımlar atmaya ve paydaşlarımızla birlikte sürdürülebilir gıdanın geleceğini şekillendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."