Sosyal medya fenomen Kerimcan Durmaz , hareketli şarkıları ve enerjik performansıyla izleyicilere büyük bir coşku yaşattı.

Sahnede sergilediği göz alıcı tarzı ve dansçılarıyla uyumlu gösterisi, geceye damgasını vurdu. Kerimcan Durmaz, sahne performansıyla eğlenceyi doruklara çıkarırken, Catamaran'daki misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı. Hareketli parçalarıyla tatilcilerin enerjisini ikiye katlayan Durmaz, büyük alkış topladı.

Bodrum'da yaz sezonunun en coşkulu anlarından birine imza atan Kerimcan Durmaz, hem sahne şovları hem de etkileyici performansıyla izleyicilerden tam not aldı.