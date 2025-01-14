Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ile oyuncu Atakan Yılmaz’ın avukatları, müvekkillerinin tutukluluk hallerinin kaldırılması talebiyle nöbetçi asliye ceza mahkemesine başvuruda bulundu. Ancak mahkeme, yapılan itirazları değerlendirerek her iki ismin de tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Kerimcan Durmaz'ın ifadesi ortaya çıktı

Kerimcan Durmaz, emniyette verdiği ifadesinde, yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantısı olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Malta’da sahne aldığım mekân, ülkedeki en işlek yerlerden biri olan Barlar Caddesi'nde bulunuyor. Ben orada sadece DJ performansı sergilemek için bulundum. Mekânın yasa dışı bahis faaliyetleriyle ilgisi olduğunu bilmiyordum, bilsem sahneye çıkmazdım. Sahnede arkamdaki led ekranda kendi logomun yer alması gerektiğini özellikle belirtmiştim. Ancak performans sırasında arka planda bahis reklamı döndüğünü, sahne sonrasında sosyal medyada paylaşılan videolardan fark ettim.”

Yasa dışı bahisle mücadele devam ediyor

Adli kaynaklar, yasa dışı bahis faaliyetlerinin önüne geçilmesi için kapsamlı bir soruşturmanın yürütüldüğünü belirtiyor. Operasyon kapsamında Kerimcan Durmaz ve Atakan Yılmaz’ın yanı sıra başka isimlere de yönelik incelemelerin sürdüğü öğrenildi.