Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. 7 Ocak tarihinde gözaltına alınan Durmaz, ertesi gün çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Durmaz’ın, videolarında ve görsellerinde yasadışı bahis sitelerinin reklamını yaparak insanları teşvik ettiği iddia ediliyordu.

"Üşüdüğünü söyledi"

Fenomenin tutuklanmasının ardından, Kerimcan Durmaz’ın yakın arkadaşı Samet Liçina ve ablası Neşe Fişek, Silivri Cezaevi’ne giderek Durmaz’ı ziyaret etti. Ancak görüşme talepleri reddedildi. Neşe Fişek, sosyal medya hesabı üzerinden kardeşi Kerimcan Durmaz’dan aldığı mesajı paylaştı. Mesajda, Durmaz’ın sağlığıyla ilgili bir sorun yaşamadığı, ancak üşüdüğünü belirttiği ifade edildi.

"Suçsuz olduğuna inanıyoruz ve biliyoruz"

Samet Liçina ise cezaevinden çıkar çıkmaz yaptığı açıklamada, Durmaz’ın suçsuz olduğuna inandıklarını vurguladı: "Arkadaşımızın suçsuz olduğuna inanıyoruz ve biliyoruz. Doğru kararın en yakın zamanda uygulanmasını bekliyoruz. Sağlığıyla ilgili hiçbir problem yok, üşüdüğünü söyledi hepimiz çok üzüldük. Tüm sevenlerine çok büyük sevgileri var." dedi.

Kerimcan Durmaz’ın tutuklanmasının ardından, yasal süreçle ilgili gelişmelerin takip edileceği ve Durmaz’ın avukatları aracılığıyla suçlamalara karşı savunma yapacağı belirtildi.