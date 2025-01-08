Kerimcan Durmaz gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis teşvik edici faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Durmaz'ın sosyal medya paylaşımlarında reklam yerleştirme yaptığı ve yasa dışı bahisle ilgili özendirici içerikler paylaştığı öne sürüldü. Durmaz, adliyeye sevk edilmeden önce emniyetteki işlemleri tamamladı ve sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti.

Sahne kazancı ve Malta'daki olaylar

Durmaz, ifadesinde sahne aldığı mekandaki olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Malta'da bir eğlence mekanında sahne aldığını belirten fenomen, "Sahne karşılığında 10 bin euro kazandım" ifadelerini kullandı. Durmaz, sahnede arkasında "Kerimcan Durmaz" logosunun bulunduğunu, ancak sahne sırasında farkında olmadan bahis reklamlarının görsellerinde yer aldığını açıkladı. "Benim bu reklamlardan haberim yoktu," diyerek suçlamaları reddetti.

Fatura ve sahneye ilgili detaylar

Sahne aldığı mekanın faturasını sunduğunu belirten Durmaz, kazancını "prodüksiyon firması üzerinden kestim" diyerek resmi kayıtlara geçirdiğini söyledi. Ayrıca, sahneye çıkışını düzenleyen menajeri Tayfun Fişek'in de bahis reklamlarıyla ilgili bilgisi olmadığını savundu.

Durmaz, suçlamaları kabul etmedi

Kerimcan Durmaz, savcılık ifadesinde, sahneye çıkma amacının eğlence olduğunu ve bahis reklamı yapma niyeti olmadığını vurguladı. "Sahneye çıkarken yasa dışı bahis reklamı yapılacağından haberim yoktu," diyen Durmaz, sosyal medya hesabından bu reklamların yer almadığına dikkat ettiğini söyledi.

Sonraki adımlar ve olası tutuklama

Durmaz'ın ifadelerinin ardından, nöbetçi hakimliğe sevk edilerek tutuklama talebiyle işlemlerine devam edileceği belirtildi. Durmaz, suçlamaların ardında bir kasıt olmadığını savunarak, hakkında yapılan tüm iddiaları reddetti.