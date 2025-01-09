Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz günlerde Malta'da verdiği konser sırasında arkasına yansıtılan yasa dışı bahis reklamları nedeniyle tutuklanmıştı. Sosyal medya fenomeninin, konserin sonunda ‘hani casinolar bir şeyler’ şeklinde söylediği iddiaları üzerine, yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yaptığı ve bu şekilde insanları teşvik ettiği öne sürülerek soruşturma başlatılmıştı. Ancak, Durmaz’ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.

Tutukluluk haline itiraz edildi

Kerimcan Durmaz'ın avukatı, müvekkilinin tutuklanmasına ilişkin olarak mahkemeye itiraz dilekçesi sundu. Avukat, Durmaz’ın tutuklanması için gerekçelendirilen "kuvvetli suç şüphesi"nin yeterli olmadığını ve müvekkilinin suçlamaları reddettiğini belirtti. Durmaz’ın, konser sırasında reklamlardan haberdar olmadığı ve sosyal medya hesaplarından herhangi bir reklam paylaşımı yapmadığını savundu.

Kerimcan Durmaz’ın savunması

Kerimcan Durmaz, mahkemede verdiği ifadesinde, "Kimlik tespitinde aylık gelirimin 500 bin lira olduğunu söyledim. Ancak ben sosyal medya hesaplarımda herhangi bir reklam yapmadım. Malta’daki konserimin ilk 40 dakikasında arkamda ismimle ilgili bir logo vardı, fakat son 20 dakikada yansıyan reklamları görmedim ve herhangi bir şekilde reklamlarla alakam yoktur," dedi.

Durmaz, olayla ilgili hiçbir kastı olmadığını, konser sırasında fark ettikten sonra ise sosyal medya hesaplarında herhangi bir paylaşım yapmadığını belirtti. Ayrıca, kendisinin suç işlemeyi amaçlamadığını ve suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.