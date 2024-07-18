Son günlerde Türkiye’de sıcaklık hızla artarken, dün Keşan’da 50 derece sıcaklığı gördü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Keşan’da saat 14.22’yi gösterdiği andan itibaren, Keşan’daki hava sıcaklığı da 50 dereceyi gördü.

Termometrede 50 derece sıcaklığın üstüne çıktığı da gözlenirken, termometrenin 50 derece sıcaklığını gösterdikten sonra da kapanarak bunun da sıcaklığın 50 derece üzerinde olduğu belirtildi.

Keşanlılar sıcaklıktan bunalırken, uzmanlar aşırı sıcaklar nedeniyle yaşlılar, kronik rahastsızlığı olanların özellikle dışarıya çıkmamalarını da belirtti.