Keşan Belediyesi tarafından çarşı merkezi 1.Etap Yol ve Kaldırım Yapım İşi ihalesinin sözleşmesi, 26 Haziran 2024 itibariyle imzalandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yapılan sözleşme çerçevesinde; Namazgah Sokak, Borsa Sokak, Bakırcılar Sokak, Hal Geçidi Sokak ve Dr. Tayyip Akalın Caddesi’nin yol ve kaldırımları ile Demirciler Caddesi’nin ön yüzündeki kaldırımlar yenilenecek.

Kaldırımlara, mineral yüzeyli küp taş ve begonit taş ile döşemesi yapılacak olup; yollar için mineral yüzeyli begonit taş döşemesi yapılacak. Yapılacak çalışmaların ardından kaldırımlara aydınlatma tagları eklenecek.

Yol ve kaldırım çalışmaları, Namazgah Sokak ile başlayıp, sırasıyla Borsa Sokak, Bakırcılar Sokak, Hal Geçidi Sokak, Demirciler Caddesi’nin ön yüzü ve Dr. Tayyip Akalın Caddesi ile devam edecek.

Çalışmalara ilk olarak yol ve kaldırım sökümü ile başlanacak. Kurumlarca gerekli altyapı işleri tamamlandıktan sonra yağmur suyu hattı döşenecek. Binalardan inen yağmur suyu iniş borularını da kaldırım ve yol altına alınarak yağışlı havalarda vatandaşlarımız için rahatça yürüyebilecekleri cadde ve sokaklar oluşturulacak.

Yağmur suyu hattı yer altına alındıktan sonra zemin sıkıştırılarak yol ve kaldırım döşeme kaplamasına başlanacak. Kaldırımlarımızda mineral yüzeyli küptaş ve begonit taş ile döşeme çalışmaları yapılacak olup; yollarımızda ise mineral yüzeyli begonit taş ile döşeme yapılacak.

“KENTİMİZİ GÜZELLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Konuyla ilgili olarak, bilgilendirmede bulunan Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan, Keşan çarşı merkezinde 1. etap yol ve kaldırım işi ihalesinin sözleşmesi için bir araya gelindiğini belirterek, “Çalışmalarımız kapsamında, Namazgah Sokak, Borsa Sokak, Bakırcılar Sokak, Hal Geçidi Sokak ve Dr. Tayyip Akalın Caddesi ile Demirciler Caddesi’nin ön yüzündeki kaldırım ve yollarımızı yeniliyoruz. İş, 4 milyon 390 bin 706 TL 79 kuruş muhammen bedelle ihaleye açıldı. En düşük teklifi veren firma, 15 günlük itiraz süreci tamamlanmasının ardından sözleşmeye gelmediği için sonraki firmada ihalenin sonlandığı bize bildirildi. İhaleyi, 3 milyon 897 bin 470 TL bedelle Nesim Keleş firması kazandı. İşin 90 gün içerisinde bitirilmesi planlanıyoruz. Bu ihale, geldiğimiz 3 aydan bu yana ilk orta çaplı ihalemiz olacak. Kentimizi dönemimiz içerisinde daha da, güzelleştirmeye devam edeceğiz. Kentimize hayırlı olsun.”dedi.