Keşan DOÇEK ekibi, geçtiğimiz hafta Niğde-Kayseri sınırları içinde bulunan Aladağlar’da yapılan faaliyetinden kazasız geri döndü.

Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - Bir süredir antrenman ve çalışmalarını Aladağlara hedefleyen Keşan DOÇEK ekibi, Niğde’nin Çukurbağ köyünden başlayan faaliyetinde, ilk akşam Karayalak Vadisi’nde kamp attı.

Vadide geçtiğimiz günlerde bir çığ kazasında hayatını kaybeden İsmet İnan adına yapılan etkinlik için bir araya gelen diğer dağcılık ekipleriyle sohbet edildi.

Sabah gün doğumuyla başlayan Trans-Aladağlar faaliyetinin ilk günü yaklaşık 2800 metreden 3200 metreye çıkıldı ve "Mola Taşı" denen bölgeye ulaşıldı.

Mola Taşında ilk kampını kuran 13 kişilik ekip, geceyi burada geçirdi. Gece oldukça soğuktu ve ekip sabah yine gün doğumuyla uyandığında çeşmenin donmuş olduğunu gördü.

Hazırlıklarını tamamlayan yürüyüşçüler, günün ilk ışıklarıyla birlikte Aladağlar’ın en yüksek zirvelerinden olan Emler Zirvesi’ne (3723 m.) doğru yola koyuldu.

Düzenli aralıklarla verilen molalardan sonra bir bulut denizinin üzerinde bulunan Emler Zirveye ulaşıldı. Zirvenin görsel harikalığını bir süre seyreden ekip zirve defterine düşüncelerini yazdıktan sonra Yedigöller bölgesine doğru inişe geçti.

Direktaş zirvesi altında bulunan 3200 metre yükseklikteki kamp alanında dinlenmeye çekilen ekip ertesi sabah Hacer Boğazı ve ormanlarına doğru oldukça riskli dik bir iniş gerçekleştirdi.

Öğleden sonra Soğukpınar Dağ evine ulaşan ekibin dağdaki son kamp yeri de burası oldu.

Aşağıya doğru indikçe yüksek irtifanın etkilerinden nispi olarak uzaklaşan ekip sabah Ulupınar köyüne doğru yola koyuldu ve yürüyüşlerini eski adıyla Barazama yeni adıyla Ulupınar köyünden sonlandırdı.

Keşan DOÇEK Ekibi buradan Kapuzbaşı bölgesine giderek ülkemizin en güzel şelalelerinden olan Kapuzbaşı Şelalelerini ziyaret etti.

Farklı görsel ve bileşenlerin olduğu bu kapsamlı faaliyetin planlandığı şekilde kazasız belasız sonlandırıldığını ifade eden Keşan DOÇEK Başkanı Hakan Eşme, etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada; “Kusursuz ekip uyumu, azim ve kararlılıkla bu zorlu etkinliği gerçekleştiren ekip üyelerine teşekkür ediyorum. Bölgemizdeki dağcılık ve doğa sporları faaliyetlerinin sevdirilmesi ve gelişmesi için çaba gösteriyoruz. Önümüzdeki günlerde farklı bir coğrafyada yine benzer bir faaliyet gerçekleştireceğiz” dedi.

Trans Dağcılık Faaliyeti: Bir dağın bir yönden diğer bir yöne doğru aşılmasını/geçilmesini ifade eden bir faaliyet biçimi.