Tüm Emeklilerin Sendikası Keşan Temsilcisi Ahmet Erkan, iktidarın emeklilere sefalet oranında zam yapacağını belirterek yazılı bir açıklama yayınlayarak yarın Keşan’da bir etkinlik yapacaklarını belirtti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tüm Emeklilerin Sendikası Keşan Temsilcisi Ahmet Erkan’ın konuyla ilgili yazılı açıklama şöyle: “İktidar biz emeklileri sefalet ücretine mahkum edilmesinden sonra siyasal iktidar, 3 Temmuz tarihinde de sadakan öte bir zam vermeyi

düşünmüyor. Bu nedenle 3 Temmuz Çarşamba günü Tüm Emeklilerin Sendikası olarak kitlesel açıklama ve yürüyüş gerçekleştirilecektir. Tüm Emeklilerin Sendikası olarak bizlerde Keşan Emek Platformu ve tüm demokrasi güçlerinin destekleri ile yarın saat 18.00’de Keşan Kent Müzesi önünde topnarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüyüş gerçekleştirilecek ve basın açıklaması yapılacaktır. Açlığı, yoksulluğu, sefaleti kabul etmeyen, bunu red eden, insanca yaşayacak ücret talep eden tüm vatandaşlarımızı yürüyüşümüze davet ediyoruz.”