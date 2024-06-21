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Keşan Genç Orduspor, " Yağız Çörek ve Ayaz Turanlı ’yı tebrik ediyor. Başarılar diliyoruz" mesajını paylaştı.

Keşan Genç Ordu takımının U13 kalecisi Yağız Çörek ile Ayaz Turanlı Galatasaray seçmelerinde başarı göstererek Eylül ayından itibaren Galatasaray antrenmanlarına davet edildi.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA) Keşan Genç Orduspor'un U13’te 3 yıldır şampiyon olan takımın kalecisi Yağız ile Ayaz İstanbul’da katıldıkları Galatasaray seçmelerinde başarılı bulunarak eylül ayında başlayacak altyapı antrenmanlarına davet edildi.

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