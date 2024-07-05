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Kent Konseyi Yönetim Kurulu, Kent Konseyi meclislerine katılan ve meclislerini oluşturan başkan ve yöneticilere yeni görevlerinde başarılar diledi.

Orkun Özkaya (Başkan), Mertcan Yıldız, Ece Gülay, Mahir Kılıç ve Uğur Deniz Aydemir

Sedat Aydemir (Başkan), Birsen Akıncı, Sema Gökçe Fatma Öz ve Ramiz Mede

Saliha Kafalı (Başkan), Alev Kolbaş, Fatma Sezginer, Derya Aktan ve Sevgi Özgünay

Cevdet Karagöz (Başkan ), Ali Gülmez, Hasan Karagöz, Pınar Şemen ve Esin Tezelli

Kent Çevre ve Ekoloji meclisi

Keşan Kent Konseyi’nden yapılan açıklamada Kent Konseyi Meclislerine seçilenler şöyle;

Keşan Kent Konseyi Meclis seçimleri Konsey Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yeni seçilen kent konseyin tüzük gereği seçim sonrası ilk bir ayda tamamlanması gereken meclis seçimleri ilan edilen tarihlerde konsey toplantı salonunda yapıldı.

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