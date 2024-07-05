Keşan Kent Konseyi Meclis seçimleri Konsey Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yeni seçilen kent konseyin tüzük gereği seçim sonrası ilk bir ayda tamamlanması gereken meclis seçimleri ilan edilen tarihlerde konsey toplantı salonunda yapıldı.

Keşan Kent Konseyi’nden yapılan açıklamada Kent Konseyi Meclislerine seçilenler şöyle;

02.07.2024

Kent Çevre ve Ekoloji meclisi

Havsa'da uyuşturucu suçlusu yakaladı Havsa'da uyuşturucu suçlusu yakaladı

Cevdet Karagöz (Başkan ), Ali Gülmez, Hasan Karagöz, Pınar Şemen ve Esin Tezelli

Kadın Meclisi

Saliha Kafalı (Başkan), Alev Kolbaş, Fatma Sezginer, Derya Aktan  ve Sevgi Özgünay

03.07.2024

Engelliler Meclisi

Sedat Aydemir (Başkan), Birsen Akıncı, Sema Gökçe Fatma Öz ve Ramiz Mede

Gençlik Meclisi

Orkun Özkaya (Başkan), Mertcan Yıldız, Ece Gülay, Mahir Kılıç ve Uğur Deniz Aydemir

Kent Konseyi Yönetim Kurulu, Kent Konseyi meclislerine katılan ve meclislerini oluşturan başkan ve yöneticilere yeni görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: igf