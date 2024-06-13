Keşan Kent Konseyi’nin 8. Olağan Genel Kurul toplantısı dün gerçekleştirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi Selim Sesler Tiyatro ve Konferans Salonu’nda başlayan 8. Olağan Genel Kurul toplantısına; Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Demokratik Sol Parti (DSP) Keşan İlçe Başkanı Hasan Nalbantoğlu, Keşan’daki STK’ların başkan ve temsilcileri ile Keşan Kent Konseyi üyeleri katıldı. Divan Heyeti seçiminin yapılmasıyla başlayan toplantıda verilen bir önerge ile Divan heyeti Başkanı Anıl Çakır, Katip Üyeler ise Mahmut Demirkan ile Eyyup Kavazlar oldu. Divan Heyeti’nin yerlerini almasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz’ün açış konuşmasıyla devam eden toplantıda, Karagöz, “Kent Konseylerinin temel özelliği olan meclislerin hayata geçirilmesi gerekiyordu.Yine sizlerin onayıyla kadın meclisimizi, gençlik meclisimizi, engelliler meclisimizi, mahalle meclislerini ve çevreekoloji meclislerini kurmuş bulunmaktayız.Şuan Kent Konseyi’nin 5 meclisi aktif vaziyettedir.Mahalle meclisi olarak Yeni Mahalle Meclisi kurulmuş durumdadır.Mevcut meclislerimizden kadın meclisimiz kurumsal anlamda işleyişini gerçekten sürdürüyor. 250 üyeyi aşmış vaziyettedir.Şuan en aktif görünen alan Kadın Meclisidir. Gençlik Meclisimiz ne yazık ki bu dönem çok aktif olmadı. Bir de Kent Çevre Ekoloji Meclisi sizlerin kararıyla oluşturuldu.KentKonseyleri için genelde ‘taraf olmamalıdır’ denilir. Ancak Kent Konseyleri taraftır.Taraftırçünkü;toplum yararından yana taraftır.Eğer kamu yararı içermiyorsa, toplumsal taleplere veya toplumsal menfaatlere aykırı bir durum varsa, üçüncü kişiye rant sağlanacak ama topluma zarar getirecek bir durum söz konusu oluyorsa Kent Konseyleri burada taraftır.” dedi.

Sözlerinin son bölümünde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı yeni müfredata değinen Karagöz, şunları söyledi; “Ne idüğübelirsiz, laiklik ve bilimsellikten uzak, bunların karşıtı tarikat ve cemaatlerin taleplerini içerir müfredatyapıldı.Öyle bir müfredat ki bu İran mollalarının bile yaptığı müfredat programının çok çok gerisinde. İran mollaların yaptığım müfredatta, evrim teorisi konu olarak işleniyor.Biyolojisi, matematik, fizik var. O nedenle şimdi biz hayatın her alanında, daha özgür, daha yaşanılası bir ülke bırakabilmek için çocuklarımızla, el ele, omuz omuza mücadele etmek durumundayız.Yani KentKonseyi’nin faaliyet alanı; öylesine geniş ki işte burada bizim yaşama alanımıza müdahale ediliyor, çocuklarımızın boğazı sıkılmak isteniyorsa,Kent Konseyi olarak biz burada dur demek durumdayız.”

Daha sonra söz alan Mehmet Özcan, Kent Konseyi’nde görev yapanların epey bir deneyim kazandığını belirtip, “Birçok yerde toplumsal tepkiyi koydular. Kent Konseyi’nin ne iş yapacağını hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Kentin problemlerini ilgili yerlere duyurmak ve çözümleri takip etmektir. Ana hatlarıyla bunları bugüne kadar yaptılar. En büyük problemlerden biri de eğitimle ilgili. Yani gelecek nesillerimizi yetiştirmek ile ilgili hakikaten hepimizin içini sızlatan bir değişiklik içerisindeyiz. Bilimsellikten yoksun, böyle bir müfredat program şu andaki en katı rejimlerden biri İran rejiminde bile yok. Matematikten, biyolojiden nasıl vazgeçersiniz?” diyerek, seçilecek Kent Konseyi yönetimine başarı dileklerini iletti. Yapılan konuşmaların ardından faaliyet raporu okundu. Yönetimin ibra edilmesinin ardından seçime geçildi. Yapılan seçimde başkan ve yürütme kurulu belirlendi.

Keşan Kent Konseyi Başkanı olarak Uz. Dr. Uğur Özdağlı seçildi. Özdağlı, kürsüde yaptığı konuşmada, demokratik her türlü projenin içinde yer almaya çalıştığını belirterek şunları söyledi; “Bundan sonra da her türlü demokratik proje içerisinde olacağım. Kent Konseyi deneyimimiz var. Kurumsallaşması konusunda başından beri mücadelelerimiz oldu. Artık kurumlarımız var. Bu konuda sizler de varsınız.”

Yapılan seçimlerde Uz. Dr. Uğur Özdağlı Kent Konseyi Başkanı olarak seçilirken, göreve getirilen yürütme kurulu asil üyeler ise şu isimlerden oluştu; Ekin Öztürk, Serbay Aksu, Ayşe Deniz, Mutlu Gezer, Güven Aydemir, Gökalp Ceylan, Sevinç Cebeci.