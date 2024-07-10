Edirne'de Keşan Kent Konseyi’nin meclis seçimlerinin sonuncusu Yeni Mahalle meclisi seçimleri ile tamamlandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Kent Konseyi’nin ilk ve tek mahalle meclisi olan Yeni Mahalle seçimleri ,mahalle sorunlarının çözüm önerileriyle birlikte ele alındığı bir gündemle yapıldı. Sorunları içeren dosya yerel yönetime sunulması için düzenlenirken, Yeni Mahalle Meclisi şu isimlerden oluştu; Sevil Duyan (Başkan ), Şaziye Günbeyi, Mustafa Kafalı, Murat Arkan , Vedat Bulut.

Kent Konseyi Başkanı Uğur Özdağlı, Yeni Mahalle Meclisi’ni tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.