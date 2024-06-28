Keşan TSO (Ticaret ve Sanayi Odası), Keşan Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde oda bünyesinde mesleki eğitimler düzenlemeye devam ediyor.Errdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Mesleki eğitimler kapsamında 26 Haziran 2024 Çarşamba günü Keşan TSO Konferans Salonunda Hijyen Eğitimi gerçekleştirildi. Düzenlenen eğitimde yiyecek ve içecek alanlarında dikkat edilmesi gereken hijyen kuralları ile ilgili katılımcılara eğitim verildi.

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“HER SEKTÖRDE VE ALANDA MESLEKİ VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ DÜZENLEMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Keşan TSO’da düzenlenen “Hijyen Eğitimi” sonrasında Meclis Başkan Yardımcısı Faik Helvacıoğlu şu açıklamalarda bulundu: “Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıllarda dünyayı derinden etkileyen bir pandemi süreci geçirdik. Bu nedenle gıda ve konaklama konularında hijyene ve temizliğe ekstra dikkat edilmesi gerekmektedir. Hijyen konusunda kişileri bilinçlendirmek ve bilgi sahibi olmasına yardımcı olmak için üyelerimize, üye çalışanlarımıza ve yerel işletmelerimize “Hijyen Eğitimi” düzenliyoruz. Odamızda düzenlediğimiz Hijyen Eğitimi sonrasında sınava girip başarılı olan katılımcılar Hijyen Sertifikası’na sahip oluyorlar. Gıda ve Turizm sektörlerindeki kurum, kuruluş ve iş yerlerinde bulunması gerekli olan bu sertifikayı herkesin almasını önemle rica ediyoruz. İlave olarak belgenin alınmadığı takdirde yerel yönetimler tarafından yapılacak olan denetimlerde kişilere ve işyerlerinecezai yaptırımlarla karşılaşabilirler”

Helvacıoğlu, Keşan TSO olarak her sektörde ve alanda mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri düzenlemeye devam edildiğini belirterek, “Bu kapsamda hijyen eğitiminin yanı sıra; Emlakçılık, Galericilik, İlk Yardım, Dış Ticaret, Ön Muhasebe, Bulgarca Dil Kursu, Yunanca Dil Kursu ve Girişimcilik gibi birçok alanda eğitimler ve sınavlar düzenliyoruz. Oda üyelerimize, üye çalışanlarımıza ve bölgemize her daim hizmet etmeye devam ediyoruz. Bölgemizin mesleki alanda gelişmesine yardımcı olarak istihdamın artmasına da katkı sağlıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz tüm eğitimlerimiz ile ilgili bilgi almak ve kayıt olmak için odamızın telefon numaralarından (0284) 714 11 37 – 0555 964 06 75 iletişime geçebilir, sosyal medya hesapları ve www.kesantso.org.tr web sitesinden takip edebilirsiniz.” dedi.