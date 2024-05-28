Keşan TSO (Ticaret ve Sanayi Odası), İstanbul TÜYAP Fuar Merkezinde düzenlenen Automechanika Fuarına 26 Mayıs 2024 Pazar günü yoğun bir ilgi ile katılım sağladı.Erdoğan DEMİR / İSTANBUL (İGFA) - Keşan TSO Üyeleri, Üyelerinin Çalışanları ve S.S. Keşan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Automechanika Fuarını ziyaret ederek sektördeki yenilikler, trendler ve iş fırsatları hakkında detaylı bilgiler edindi.

İstanbul TÜYAP Fuar Merkezinde gerçekleştirilen Automechanika fuarı sonrasında Keşan TSO Meclis Üyesi ve S.S. Keşan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hakan Gürel şunları dile getirdi: “Messe Frankfurt Istanbul ve Hannover FairsTurkey iş birliğiyle İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarı Keşan TSO olarak ziyaret ettik. 35 farklı ülkeden 1.400'ün üzerinde katılımcı firmaya ev sahipliği yapan fuara tüm dünyadan 50 binden fazla kişi katılım sağladı. Bölgemizde sanayi ve otomotiv alanında faaliyet gösteren üyelerimiz ve üye çalışanlarımız, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından düzenlenen Satın Alma Heyeti Programı dahilinde Japonya, İngiltere, Mısır, Yunanistan gibi ülkelerden gelen nitelikli satın alma profesyonelleri de katılımcılarla ikili görüşmeler yapma imkânı buldu. Gerçekleştirilen Automechanika fuarı kapsamında parçalar ve sistemler, arıza tespit ve onarım, aksesuar ve özelleştirme, elektronik ve bağlanılabilirlik, araç yıkama ve bakım merkezi, bayi ve atölye yönetimi, alternatif sürüş sistemleri, yakıtlar ve madeni yağ kategorilerinde ürün ve hizmet grupları sergilendi.Türkiye’nin en büyük uluslararası ticaret fuarına katılım sağlayan S.S.Keşan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ile birlikte son teknolojiyle geliştirilen otomotiv sektöründe yaşanan gelişmeler ve değişiklikler hakkında bilgiler edindik. Her sektör için yıl içerisinde birçok fuar, seminer ve etkinlik düzenlemekteyiz. Otomotiv sektöründe gerçekleştirdiğimiz bu fuar ile üretim ve ihracat potansiyelinde gelişmeler yaşancak. Keşan TSO olarak bölgemizde faaliyet gösteren üyelerimizin daha iyi işlere imza atması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz”