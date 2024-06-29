Keşan İlçe Nüfus Müdürlüğü, Keşan İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde eski kimlikleri randevusuz olarak değiştirmenin yanı sıra belde ve köylerde de vatandaşın ayağına giderek çalışmalarına devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Nüfus Müdürü Hatice Uğurlu yaptığı açıklamada, 2 Mayıs tarihinde Edirne Valisi Yunus Sezer’in gönderdiği eski nüfus cüzdanlarının randevusuz olarak yeni cüzdanlar ile değiştirilmesinin ardından çalışmaklara başladıklarını belirterek “ Keşan, köyler ve beşdelerde 9439 vatandaşımız kimliklerini değiştirmemişt. O tarihten itibaren Keşan Nüfus Müdürlüğü, belde ve köylerimizde toplam 1625 vatandaşımızın kimlikleri yenilendi. Geriye kalan 7.814 vatandaşımızın kimliklerinin yenilenmesi de devam ediyor.

Yenimuhacır ve Beyendik Beldemizde de belediyelerimizin işbirliği ile bu çalışmalara devam ediyoruz. Yine Keşan ilçe Nüfus Müdürlüğümüzde randevusuz kimlik değişimi de gerçekleştirilmektedir. Vatandaşlarımızı kimliklerini yenilmek için müdürlüğümüze bekliyoruz” dedi.