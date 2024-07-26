Trafikte sıkı denetim

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dron destekli denetiminde 20 sürücüye çeşitli ihlallerden cezai işlem uygulandı.

İmamı okla yaralayan saldırganın görüntüleri ortaya çıktı İmamı okla yaralayan saldırganın görüntüleri ortaya çıktı

Cumhuriyet meydanı’nda denetim

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, Cumhuriyet Meydanı’nda dron kullanarak araç sürücülerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama ve yayalara geçitlerinde geçiş üstünlüğü tanımama gibi ihlaller tespit edildi. Bu ihlaller nedeniyle toplam 20 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA