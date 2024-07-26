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Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, Cumhuriyet Meydanı’nda dron kullanarak araç sürücülerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama ve yayalara geçitlerinde geçiş üstünlüğü tanımama gibi ihlaller tespit edildi. Bu ihlaller nedeniyle toplam 20 sürücüye cezai işlem uygulandı.

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