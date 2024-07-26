Trafikte sıkı denetim
Edirne'nin Keşan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dron destekli denetiminde 20 sürücüye çeşitli ihlallerden cezai işlem uygulandı.
Cumhuriyet meydanı’nda denetim
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, Cumhuriyet Meydanı’nda dron kullanarak araç sürücülerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama ve yayalara geçitlerinde geçiş üstünlüğü tanımama gibi ihlaller tespit edildi. Bu ihlaller nedeniyle toplam 20 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Kaynak: İHA