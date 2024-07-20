Temmuz Meclisi’nde Fenerbahçeliler Derneği tarafından Fenerbahçeliler Derneği Lokali karşısında bulunan minibüs durağı olan yere durak yapmak için dilekçe verilmesi Temmuz Meclisi’nde kabul edilmişti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bu teklifin mecliste kabul edilmesinin ardından Keşan Fenerbahçeliler Derneği’nin yaptırdığı otobüs durağı dün hizmete girdi.

Açılıştan önce Keşan Fenerbahçeliler Derneği’ni ziyaret eden Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan, Fenerbahçeliler Derneği Keşan Başkanı Barış İşık ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre görüştü.

Ardından durağı açmak üzere aşağıya inen Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, “Diğer takımlardan da gelecek tekliflere açık olduklarını ve durak nedeniyle Fenerbahçeliler Derneği’ne teşekkür ediyorum. Tüm Keşan’a hayırlı olsun” dedi.

Keşan Fenerbahçeliler Derrneği Başkanı Barış Işık’ta Mehmet Özcan başta olmak üzere ile tüm belediye meclisi üyelerine bu tekliflerini kabul ettiği için teşekkür etti.

Işık 19.07 itibari ile bu durağı açtıklarını da dile getirerek,” Fenerbahçeliler Günü’nde durağımızı açtık” dedi.

Daha sonra hayırlı uğurlu olması dilekleri ile Fenerbahçe Minibüs Durağı sembolik kurdela kesilmesi ile hizmete açıldı.