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Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen H.Ö . başını yere çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.Ö , sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çifte Yeldeğirmeni Sokak istikametinden gelerek Önder Caddesi’ne dönüş yapan A.Ş. yönetimindeki 22 ACV 481 plakalı hafif ticari araç, Deniz Pastanesi tarafından yolun karşısına geçmeye çalışan H.Ö’ye çarptı.

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