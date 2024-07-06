Dün Keşan’da meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.
Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kaza, Deniz Pastanesi önünde saat 13.30 sıralarında meydana geldi.
Çifte Yeldeğirmeni Sokak istikametinden gelerek Önder Caddesi’ne dönüş yapan A.Ş. yönetimindeki 22 ACV 481 plakalı hafif ticari araç, Deniz Pastanesi tarafından yolun karşısına geçmeye çalışan H.Ö’ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen H.Ö. başını yere çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.Ö, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.