Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulamada 915 kişi GBT sorgusundan geçirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, 12 Haziran 2024 tarihinde Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın’ın da katılımıyla ilçe genelinde şok uygulama gerçekleştirdi.

Operasyonda; 915 şahıs GBT sorgusundan geçirildi, 351 araç sorgulandı. Durdurulan bir araçta 162,52 gram metanfetamin, 4,97 gram esrar ve 13 adet sentetik ecza ele geçirildi. Üzeri aranan bir şahıstan 2 fişek bonzai ele geçirildi. GBT sorgusu sonucunda "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan aranan bir şahıs yakalandı. 2 şahıs yoklama kaçağı olduğu için tutanak tanzim edildi. 41 araç sürücüsüne ve plakaya toplam 117.083 TL idari para cezası kesildi.

Operasyonda başka bir suç veya suç unsuruna rastlanmadı.