Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkan Vekili Mustafa Çakır, “Bayram alışverişlerini Keşan esnafından yapalım” çağrısında bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkan Vekili Mustafa Çakır Keşan'da 4 gün boyunca düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı sona erdi. Fuar, katılımcılardan ve ziyaretçilerden büyük ilgi gördüğünü belirterek emeği geçenlere teşekkür ederek, fuarla ilgili şunları söyledi. “Fuar, ilk kez düzenlenmesine rağmen büyük bir başarı yakaladı. Gelecek yıl daha da büyüyerek ve gelişerek devam edeceğini düşünüyorum. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz”

Fuar ile ilgili işbirliğinden de bahseden Çakır,”Bir kez daha değerli Belediye Başkanımız Mehmet Özcan ve Ticaret Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf Odalarımız, Ziraat Odası uyumlu birlik içindeydi. Şehrimizin buna ihtiyacı vardı. Birlikten kuvvet doğar. “dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Keşan'da da bayram hareketliliği başladığını da belirten Çakır, yaz sezonunun başlaması ve Kurban Bayramı'nın aynı tarihlere denk gelmesinin esnafları umutlandırdığını ve esnafların, bayram nedeniyle satışlarının artacağını belirterek şunları söyledi:

"Bayramlar esnafımız için her zaman sevinç kaynağı olmuştur. Kurban Bayramı tatilinin bu yıl 9 gün olması sebebiyle büyükşehirlerden komşu il ve ilçelerden şehrimizde ve sahillerimizde yaşanacak bir hareketlilik bekliyoruz. Buradan değerli hemşerilerimize ve misafirlerimize sesleniyoruz. Kurban Bayramı sebebiyle ikram edilecek ürünlerdeki alışverişlerinizi, bakkalımızdan, manavımızdan, kasaptan, kuruyemişçimizden, Trakya'nın en büyük pazarı olan halk pazarımızdan ve semt pazarlarımızdan yapınız. Kaliteli ve güvenli bir alışveriş için esnaflarımızı tercih edin. Ahilik kültürü ile yetişen esnafımız kendi yemediğini yedirmez ve satmaz."

Esnafların, müşterilerinden alışverişlerini Trakya'nın en büyük pazarı olan Halk Pazarı'ndan ve semt pazarlarından yapmalarını beklediklerini belirten Çakır, açıklamasını şöyle tamamladı. “Kurban Bayramı, paylaşmayı kardeşliği dayanışmayı anlatır. Özünde sevgi ve huzur vardır. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin, esnaflarımızın ve bütün İslâm âleminin Kurban Bayramını kutluyor; birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara ulaşmayı diliyorum”