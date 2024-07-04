Edirne'de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde emniyetin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında motosiklet ve uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre ekipler Yeni Mescit Mahallesi Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen Ş. D. isimli şahıs durduruldu. Yapılan kontrolde şahsın motosikletinde 9 adet sentetik ecza olarak tabir edilen uyuşturucu madde ve motosikletin İstanbul 30. İcra Dairesince yakalama kaydı olduğu tespit edildi.

Ş. D. isimli şahıs, ele geçirilen uyuşturucu madde ve motosiklet ile birlikte ilgili birimlere teslim edildi.

Farklı saatlerde yine Yeni Mescit Mahallesi Kireç Sokak üzerinde durumundan şüphelenilen H. Ç. adlı şahıs durduran ekipler, yaptıkları kaba üst aramasında H. Ç.'nin üzerinde 1 adet alüminyum folya içerisinde 0.27 gram metanfetamin, 1 adet Suboxone sentetik ecza ve 8 adet Lyrica isimli sentetik ecza olarak tabir edilen uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

H. Ç. hakkında uyuşturucu madde ticareti ve bulundurmaktan adli tahkikata başlandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik kararlı çalışmaların sürdürüleceği ve bu tür suçlara karşı sıfır tolerans politikasının uygulanmaya devam edileceği bildirildi.