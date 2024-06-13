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Ele geçirilen uyuşturucu madde ve şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Şahıs üzerinde yapılan kaba üst aramasında 63 adet sentetik ecza olarak tabir edilen uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir operasyona imza attı.

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