Edirne'nin Keşan ilçesinde vatandaşlar Belediye Bahçesi ve açık alanlard ayapılan düğünlerden şikayetçi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan’da mahalle araları, okul bahçeleri, Keşan Belediye Bahçesi ve açık alanlarda yapılan düğünlerden şikayetçi.

Vatandaşlar, düğünlerdeki müzik sesinin kendilerini rahatsız ettiğini belirterek “Hasta olan var, bebeklerimiz var sabah işe gidecek insanlarımız var ama müzik sesinden uyumak ne mümkün. Bu konuda vatandaşımız tabi ki düğün yapabilir ama lütfen bunları düşünerek müzik sesini de azaltmalıdır. Düğünlerdeki ses seviyesini de kim kontrol edecekse bu konuda da yetkilileri göreve davet ediyoruz. Sayın Kaymakamız Cemalettin Yılmaz ve sayın belediye başkanımız Mehmet Özcan’dan da bizim sorunumuza sahip çıkarak kulak vermesini ve sorunu çzöüme kavuşturmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.