Keşanspor Kulübü başkan adayı Şeref Aldanmaz, önceki gün Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan’ı makamında ziyaret etti. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 16 Temmuz tarihinde yapılacak olan Keşanspor Kulübü Başkanlığı’na bugüne kadar tek başkan adayı olan Şeref Aldanmaz, önceki gün Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Keşanspor’un istifa eden yönetiminde bulunan Keşan Belediyesi Meclis 1.Başkan Vekili Rasim Ergene’de hazır bulundu.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, “Şehrimizin gururu Keşanspor’un başkan adayı Şeref Aldanmaz’ı belediyemizde misafir ettik. Başkan adaylığı sürecinde gerçekleştirdiği projeler ve Keşanspor’a dair vizyonunu dinleme fırsatı bulduğumuz bu ziyarette, kulübümüzün geleceğine dair önemli konular üzerine sohbet ettik. Şeref Aldanmaz’a nazik ziyareti için teşekkür eder, Keşanspor’un geleceği için birlikte çalışacağımız güzel günler dileriz.”

Aldanmaz’da, Özcan’a nazik misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek kendisine bir Keşanspor forması hediye ederek, çalışmalarında başarılar diledi.