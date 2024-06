Keşanlı olan Fotomaç Gazetesi Köşe Yazarı ve Kontraspor Youtube Kanalı kurucusu olan Serkan Korkmaz, Keşanspor Kulübü eski başkanlarından Tevfik Kavaklı, Kubilay Alkan ve Mustafa Çelik, İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir’e Keşanspor kongresi öncesi önemli açıklamalarda bulunarak, kulübe kimsenin sahip çıkmamasını üzüntü ile karşıladıklarını belirttiler.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanlı olan Fotomaç Gazetesi Köşe Yazarı ve Kontraspor Kanalı yorumcusu ve program yapımcısı olan Serkan Korkmaz, 30 Haziran tarihinde yapılacak olan Keşanspor Kongresi’nde kulüp başkanlığı için aday olmadığını öğrendiğini belirterek, “Kulübü 2.Amatörden alarak Bölgesel Amatör Lige taşıyan Kulüp Başkanı Nehir Gergin liglerin bitmesine iki hafta kala yönetim kurulu üyeleri ile istifa etti. Bu istifanın altında yatan ne idi? Bunu da merak ediyorum. Keşanlı sporsever ve işadamlarının kulübe bu zor günlerinde gerekli desteği vererek kulübe sahip çıkmasını bekliyorum. Keşanspor 6 yıl zor bir dönem yaşamış ve kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalmışken kulübe sahip çıkan Nehir Gergin ve yönetimi kulübü kapanma noktasından kurtarmıştır. 1984-1985 yılından 1997/1998 futbol sezonuna kadar 3.Lig’de mücadele eden ve İstanbulspor, Zeytinburnuspor, Kasımpaşa, Galatasaray 3.Lig takımı, Kırklarelispor, Edirnespor, gibi birçok takım ile mücadele eden ve rakiplerine korku veren bir takımın Bölgesel Amatör Lig’de sahipsiz kalması bir Keşanlı olarak beni de üzmektedir. Ben buradan Keşanlşı işadamlarına çağrıda bulunuyorum ve Keşanspor’a sahip çıkalım diyorum. Ben de bir Keşanlı olarak Keşanspor için elimden geleni yapmaya çalışacağım. 30 Haziran Pazar günü yapılacak olan kongreye de 4 yıldan bu yana bu takıma emek veren Nehir Gergin ile arkadaşlarının da kulübü sahipsiz bırakmayacağını da düşünüyorum” dedi.

TEVFİK KAVAKLI, “KEŞAN BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ÖZCAN KULÜBÜ SAHİPSİZ BIRAKMAYACAKTIR”

Keşanspor Kulübüe eski başkanlarından Tevfik Kavaklı’da Keşanlıların takımına sahip çıkacağını belirterek şunları söyledi. “Ben kulübü yıllarca sosyal medyadan takip ediyorum. Uzun zamandır 2000 yılından bu yana hiç sahaya inmedim. Yine ilgisiz kalamıyordum, sosyal medyadan takip ediyorum. Şimdi kongrede bir başkan adayının çıkmaması büyük bir üzüntü. Kulüp başkanlığı ve kulüp yöneticiliği çok özveri isteyen bir iş, heyecan duyacaksınız, enerjiniz olacak, vakit ayrıcaksınız ve en büyük sorun da ekonomik sorunlar.Kulübün hiçbir geliri yok, ancak bir takım gelirler sağlanmış. Yönetimin işi de çok zor, dediğim gibi yönetime seçilecek arkadaşların büyük bir heyecan duyması lazım, özveri göstermesi lazım. Yıllardır Nehir başkan sayesinde parlak günler yaşadı Keşanspor. Trakya da da ismini duyurdu, eski günlere dönüş yaptı. Bundan büyük bir mutluluk duyduk. 30 Haziran’da yapılacak seçimlerde hiçbir adayın çıkmaması, kulübe kimsenin sahip çıkmaması bizi üzüyor. Onun için kulübün üyesi bile değiliz. Bizi üyelikten çıkarmışlar. Hiçbir oy hakkım yok. İnşallah tahmin ediyorum kısa zamanda aday bulunur, kulübe büyük bir hizmet verilir. Oraya seçilecek arkadaşların gelecek arkadaşların da zaman ayırmaları, bütçe oluşturmaları gerekiyor. Bugün bir aday çıkmamasının sorunu Türkiye de tüm kulüplerde sadece Keşan’da değil tüm kulüplerde büyük bir ekonomik kriz var. Bu büyük sorun, artık iş maddiyata döküldü futbol, eskiden amatördü. Ama şimdi maddiyata döküldüğü için yönetici bulamamamanın sıkıntısı biraz da oradan geliyor bana göre. Ama işte gelecek olan arkadaşlarda belirli kaynaklar, belirli imkanlar yaratır. Bunun için büyük bir zaman harcamaları lazım, büyük bir uğraş vermeleri lazım. Gelecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Tahmin ediyorum, belediye başkanımız da eski kulüp yöneticisi birlikte görev yapmıştık. Yıllarca belediye başkanlığında da sahip çıktı kulübe. Yine tahmin ediyorum maddi konularda yardımcı olacaktır. Keşanspor’un istifa eden yönetiminde Mehmet Meriç ve Rasim Ergene de vardı. Belediye başkanımızın bir durum değerlendirmesi yaparak kulübün sahipsiz kalmaması için gerekli girişimi yapmasını ve Keşanlı işadamlarını ve eski yöneticileri toplaması gerekir. Keşanspor’a sahip çıkacaklardır ve sahipsiz bırakmayacaklardır. Keşanspor sezonu iyi bir netice ile kapadı. İnşallah sahip çıkılacaktır diye düşünüyorum. Belediye başkanımız Mehmet Özcan ve yönetimden istifa eden Mehmet Meriç ve Rasim Ergene’de sahip çıkacaklardır” diye düşünüyorum.”

KUBİLAY ALKAN, “14 TEMMUZ’DA MUTLAK SURETTE BİR BAŞKANIMIZ VE YÖNETİM KURULU MEVCUT OLACAKTIR”

Kendisinin Keşanspor taraftarları arasında kulüp başkanlığı için isminin geçtiği ancak kendisinin başkanlık ile ilgili bir resmi açıklaması olmadığını belirttiğimiz Kubilay Alkan, kongre ile ilgili şunları söyledi. “Bu çalışmanızın da Keşanspor’a hayırlı olmasını ve bir vesile olmasını temenni ediyorum. Şimdi Keşanspor hiçbir zaman için sahipsiz kalmayacaktır. Mutlak surette 30 Haziran’da olmasa da 14 Temmuz’da mutlak surette bir başkanımız ve yönetim kurulu mevcut olacaktır. Bunun dışında şahsım ile ilgili benim de kulağıma çok fazlası ile bu haberler geliyor. Bir çalışmam yok şu anda, olmayacağı anlamına da gelmiyor. Ama şunu söylemek istiyorum, olacak arkadaşlara da her zamanki gibi destek olacağım. Şu anda eski yönetimde olan bazı arkadaşların yönetimde yer alabileceği de netlik kazanmış bir durumda değil. Ama herkes böyle pusuya yatmış gibi bekliyor gibi. Tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde daha netlik kazanacaktır. O zaman bunu konuşsak daha faydalı olacağına inanıyorum. Burada bize her zaman yardımcı olan ve her dönem bizimle birlikte olan belediye ile ilgili de biraz konuşmak istiyorum. 5393 sayılı belediye kanununun 14.maddesi çok açık. Belediyenin görev ve sorumluluklarında amatör spor kulüplerine yardım edeceğini, bunun gerek nakdi gerekse ayni olacağı kanunda belirtilmiş. Bunun dışında belediyenin bir yönetmeliği var mı? Böyle bir yönetmeliğinde hazırlanmasının her dönemde yönetici ve yönetici olacaklar için sadece Keşanspor için değil diğer amatör spor kulüpleri için de bu yönetmeliğe göre kendini ayarlamaları lazım. Sevgili Nehir Gergin ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Keşanspor’un sigorta borçlarının ödenmesinde biz de sevgili Nehir başkan ile ilgili bir çalışma yaptık. İstifa etmelerinin nedeni hem kişilerin önlerini açmak hem de yorulmalarından dolayıdır. Bu olay ekonomik bir olay, kolay bir olay değil. Kişilerin önünü açmak amacıyla istifa etmiş olabilirler. Ama onların bu kulübü sahipsiz bırakacağı anlamına gelmiyor. Ben onlardan da yardım alacağımıza inanıyorum. Şimdi Keşanspor sahipsiz kalmayacaktır. Kalmadığı süre içerisinde biz bütün eski başkanlar da Nehir başkan da olsun veye mevcut geçmiş yönetimlerde elini taşın altına koyup yeni bir yönetim oluşturacağına inanıyorum.”

MUSTAFA ÇELİK, “BEN DE KEŞANSPOR’A BAŞKAN GELSİN DİYE ÇOK BEKLEDİM”

Nehir Gergin’in görevi devraldığı Keşansğor Kulübü eski başkanı Mustafa Çeklik’te, Keşanlıların taşın altına elini sokacağına inandığını belirterek şunları söyledi. “Evvela Keşanspor’a emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geçmiş döem başknalrımız ve yönetim kurulu üyelerimize. Keşanspor için bir arkadaşımız inşallah çıkar ve kulübü sahipsiz bırakmaz ve daha laik olduğu yerlere takımı taşır. Bu konuda şimdi ne desem boş, Keşanspor’a ben çok bekledim, başkan gelsin diye. Ama maalesef o dönemde kimse çıkmamaıştı. O dönemde Nehir Gergin kardeşimiz talip oldu. Biz de o dönemde elimizden gelen bütün yardımları yaptık. Keşanspor’un tekrardan canlanmasına destek olduk. Keşanspor’u bizim Keşan Belediyespor yapmak istememizdeki başlıca sebeplerden bir tanesi de Keşanspor borç batağı içerisinde idi. Bu konuyu Nehir Gergin başkanımızda açıkladı. Geçmiş dönemin sigorta borçları ve vergi borçlarından dolayı, biz bunu hep dile getirdik ama kimseye anlatamadık. Bu vesileyle de bunu burada dile getirdik ve bu borcu ödemek bizlere nasip oldu. Elini taşın altına koyan herkese teşekkür ederim. İnşallah Keşanspor başkansız kalmaz. Bir başkanımız olur, Keşanspor bizim gözbebeğimiz. Kendi şahsımdan ödünler vererek mücadele ettik. Benimle beraber yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler o dönem hep kendi imkanlarımızla getirdik. Geçmiş dönemde bizlere yardımcı olan belediye başkanımız Mehmet Özcan’a ayrıca teşekkür ediyorum. Ama şartlar şimdi çok değişti, aday olacak arkadaşlarımıza da yardım etsin. Keşan halkı taşın altına elini sokmazsa gerçekten maddi anlamda büyük sorun olur. Bir dönemde 10-15 milyon gibi bir rakam gerekli .Bunlar büyük paralar. Hayırlısı olsun diyelim biz de gelecek yönetimimize her türlü yardımcı olacağımızı da buradan belirtiyor ve söz veriyorum”