Bilim insanlarından oluşan iki ekip, Dünya’dan daha küçük ama Venüs’ten daha büyük olan ve teorik olarak yaşanabilir bir gezegen keşfetti. Gliese 12b adı verilen bu ötegezegen, Balıklar takımyıldızında yer alan bu gezegen, Güneş’in boyutunun yaklaşık %27’si ve güneş sıcaklığının %60’ına sahiptir ve kırmızı bir cüce yıldızın etrafında dönmektedir.

Yaşanabilir bölge ve yüzey sıcaklığı



Kendi yıldızının Güneş’ten çok daha küçük olması nedeniyle, Gliese 12b, yörüngesini her 12,8 günde tamamlamasına rağmen yaşanabilir bölgede bulunuyor. Bu bölge, sıvı suyun var olabileceği ideal mesafededir. Bilim insanları, gezegenin bir atmosferi olmadığını varsayarak yüzey sıcaklığının yaklaşık 42 derece Celsius (107 derece Fahrenheit) olduğunu hesapladılar.

Yakın bir Dünya



Tokyo Astrobiyoloji Merkezi’nde proje yardımcı profesörü ve araştırma ekiplerinden birinin eş lideri olan Masayuki Kuzuhara, “Gliese 12b, şu ana kadar bulunan Dünya boyutlarına en yakın ılıman bir gezegendir.” dedi. Dünya boyutlarındaki ılıman gezegenler tanımlandıktan sonra, bilim insanları bu gezegenlerin atmosferlerinde hangi elementlerin bulunduğunu ve yaşamı destekleyecek suyun olup olmadığını analiz edebilirler. Edinburgh Üniversitesi ve University College London’da doktora öğrencisi Larissa Palethorpe, “Ötegezegenler arasında bu özellikleri taşıyan çok az aday bulduk ve bu gezegen oldukça yakınımızda. Bu yüzden oldukça büyük bir keşif” dedi.

Gelecek araştırmalar



Bu keşif, yaşanabilir gezegenler arayışında büyük bir adım olarak kabul ediliyor. Bilim insanları, bu gezegenlerin atmosferik bileşimlerini ve yaşamın varlığını destekleyip desteklemeyeceğini daha ayrıntılı incelemeyi hedefliyor. Gliese 12b’nin bu potansiyeli, gelecekteki uzay araştırmalarına ve astrobioloji çalışmalarına önemli katkılar sağlayabilir.