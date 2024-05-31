Kemalpaşa'da düzenlenen geleneksel KESİAD Kahvaltısı'nda konuşan KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Işıklı, sanayicilerin ekonomiden talep ettiği en temel unsurun uygun yatırım ortamı olduğunu vurguladı. Kahvaltıda ayrıca Dr. Can Pamir'in "Mevcut Ekonomik Ortamda Etkin Finans Yönetimi" başlıklı sunumu gerçekleştirildi. Etkinliğe, Kemalpaşa'nın önde gelen kamu ve özel sektör temsilcileri de katıldı.

Işıklı, on aydır devam eden ekonomi yönetimi programının "parasal sıkılaştırma" politikasının giderek arttığını ve yüksek faizlerin etkilerinin hissedilmeye başlandığını belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde alınan teşvik belgesi sayısının geçen yıla göre düştüğünü ve istihdamın gerilediğini dile getirdi. Işıklı, ekonomide öngörülebilirlik, politik istikrar ve şeffaf hukuk sisteminin elverişli yatırım ortamını sağlamanın önemine dikkat çekti.